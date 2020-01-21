У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
|16:15 21.01.2020
|Россия
Швейцарські спецслужби зірвали ймовірну шпигунську операцію російських агентів, які видавали себе за сантехніків у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок написала швейцарська газета Tages-Anzeiger.
В публікації йдеться, що в серпні минулого року швейцарська поліція перевірила двох росіян на гірськолижному курорті. За даними газети, "сантехніки" представили дипломатичні паспорти, після чого покинули країну.
Поліція кантону Грізон на сході Швейцарії каже, що не було встановлено жодного зв'язку між візитом росіян до Давосу і проведенням Всесвітнього економічного форуму.
"Це правда, що ми перевірили двох російських громадян у Давосі, і вони показали дипломатичні паспорти, але ми не змогли встановити причину, щоб їх затримати. Їм дозволили піти", - сказала речниця. Вона додала, що поліція ніколи не ідентифікувала їх як "сантехніків".
Гендиректор фонду Hermitage Capital Білл Браудер, який вів кампанію з покарання російських чиновників у справі смерті адвоката Сергєя Магнітського, заявив, що виявлені російські агенти планували операцію проти нього. За його словами, про це йому сказали співробітники швейцарської служби безпеки.
"Росіяни націлюються на всіх своїх ворогів у різних країнах. У них величезні ресурси, і Давос – це важливе місце. І це те місце, куди я можу особисто приїхати, щоб кинути виклик російським чиновникам через убивство адвоката Сергєя Магнітського", - сказав Браудер в інтерв’ю Reuters.
Як відомо, у ці дні у швейцарському Давосі проходить щорічний Всесвітній економічний форум.
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