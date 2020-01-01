Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год

19:20 21.01.2020   Азербайджан

Азербайджан и Грузия  во вторник, 21 января, в Тбилисиподписали план двустороннего сотрудничества министерств обороны   стран на 2020 год. 

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства, пишет finanz.ru.

Документ был подписан по итогам встречи министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Гарибашвили.

«Планом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом», - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на встрече министров состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества. «Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран и особо подчеркнули, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе», - отмечается в информации.

Глава минобороны Азербайджана во вторник прибыл с двухдневным официальным визитом в Тбилиси.



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