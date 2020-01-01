Азербайджан и Грузия во вторник, 21 января, в Тбилисиподписали план двустороннего сотрудничества министерств обороны стран на 2020 год.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства, пишет finanz.ru.

Документ был подписан по итогам встречи министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Гарибашвили.

«Планом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом», - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на встрече министров состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества. «Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран и особо подчеркнули, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе», - отмечается в информации.

Глава минобороны Азербайджана во вторник прибыл с двухдневным официальным визитом в Тбилиси.