Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
|19:20 21.01.2020
|Азербайджан
Азербайджан и Грузия во вторник, 21 января, в Тбилисиподписали план двустороннего сотрудничества министерств обороны стран на 2020 год.
Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства, пишет finanz.ru.
Документ был подписан по итогам встречи министров обороны Азербайджана и Грузии Закира Гасанова и Ираклия Гарибашвили.
«Планом предусмотрены организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом», - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, на встрече министров состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным сферам военного сотрудничества. «Затронув военно-политическую обстановку в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки территориальной целостности наших стран и особо подчеркнули, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе», - отмечается в информации.
Глава минобороны Азербайджана во вторник прибыл с двухдневным официальным визитом в Тбилиси.
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