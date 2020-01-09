Спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 5,2% — до 3,097 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Частка порту «Ольвія» у вантажообігу морських портів склала 1,9%.

Переробка експортних вантажів зросла на 3,4% — до 2,853 млн тонн, імпортних — в 2,5 разу, до 214,84 тис. тонн. Перевалка каботажних вантажів скоротилася в 2,3 разу — до 21,95 тис. тонн, транзитних — в 6,9 разу, до 7,06 тис. тонн.

Переробка сипучих вантажів збільшилася на 10,8% — до 2,637 млн тонн. Зокрема, перевалка зерна зросла на 39,3% — до 1,232 млн тонн, вугілля — в 4,4 разу, до 90,23 тис. тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 1,2%, до 57,54 тис. тонн. Переробка будівельних вантажів знизилася на 17,5% — до 736,69 тис. тонн. Переробка інших сипучих вантажів збільшилася на 1,8% — до 520,78 тис. тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів скоротилася на 18,3% — до 459,8 тис. тонн. Зокрема, перевалка металопрокату знизилася на 22,7% — до 408,59 тис. тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив зросла в 2,4 разу — до 20,62 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів склала 0,47 тис. тонн. Контейнерообіг склав 159 TEU проти 333 TEU роком раніше. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 38,5% — до 28,34 тис. тонн.

Спеціалізований морський порт «Ольвія» розташований у 25 кілометрах від Миколаєва на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Кількість вантажних причалів — 7, довжина вантажного причального фронту — 1,53 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «СК «Ольвія» і ТОВ «Компанія «Євровнешторг». ДП входить до числа держкомпаній, на базі яких реалізуються пілотні проекти концесії.

СМП «Ольвія» у 2018 році скоротив вантажообіг порівняно з 2017 роком на 10,5% — до 2,246 млн тонн.