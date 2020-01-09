Пов'язана з російськими спецслужбами мешканка анексованого Криму намагалася влаштуватись на відповідальну посаду в Міністерство оборони України і навіть успішно пройшла попередні конкурсні етапи.

"Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв'язками зі спецслужбами країни-агресора", - повідомляє ZN,UA з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що до анексії Криму Росією в 2014 році кандидатка кілька років жила за кордоном, однак шість років тому повернулася на півострів й отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості.

Невдовзі вона переїхала до Києва, але продовжувала їздити в РФ і Крим, де контактувала з представниками російських спецслужб. Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до МОУ.

"Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі Департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Претендентка встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ і не повідомила зміст розмов із ними.

Співробітники СБУ провели з нею бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду. Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу, дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони, караються ув'язненням на строк до 15 років.