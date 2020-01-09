Кримчанка з російським паспортом намагалася отримати посаду в Міноборони України

15:15 21.01.2020   Крым

Пов'язана з російськими спецслужбами мешканка анексованого Криму  намагалася влаштуватись на відповідальну посаду в Міністерство оборони України і навіть успішно пройшла попередні конкурсні етапи.

"Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв'язками зі спецслужбами країни-агресора", - повідомляє ZN,UA з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що до анексії Криму Росією в 2014 році кандидатка кілька років жила за кордоном, однак шість років тому повернулася на півострів й отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості.

Невдовзі вона переїхала до Києва, але продовжувала їздити в РФ і Крим, де контактувала з представниками російських спецслужб. Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до МОУ.

"Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі Департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО", - йдеться у повідомленні.

Претендентка встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але "забула" вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ і не повідомила зміст розмов із ними.

Співробітники СБУ провели з нею бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду. Відповідно до статті 111 Кримінального кодексу, дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони, караються ув'язненням на строк до 15 років.



Ще на цю тему:

12:00 21.01.2020
Керченский завод готов поставлять в Китай стрелочные переводы и посуду
08:45 21.01.2020
Крымский содовый завод в 2019 году снизил выпуск кальцинированной соды на 21%
19:21 20.01.2020
"Попереду – довга дорога до миру": Пристайко і голова ОБСЄ обговорили майбутнє Донбасу і Криму
15:21 20.01.2020
Полозов заявив про ще одного ймовірного політв’язня із Криму
15:01 20.01.2020
У Генічеську хочуть збудувати житлове містечко для мешканців АР Крим та внутрішньо переміщених осіб
09:01 20.01.2020
Експрем’єр Медведєв визнав, що анексія Криму вдарила по економіці Росії
12:50 18.01.2020
«Справа українських диверсантів»: консул відвідав в російській колонії севастопольця Дудку
12:01 18.01.2020
Україна з Грузією подали скаргу на Росію через перешкоджання навігації в морі
20:30 17.01.2020
У оккупантов новый план легализации незаконной аннексии Крыма
18:15 17.01.2020
Україна висловила протест в ІМО через розширенням дії російської радіостанції в Азовському морі
12:15 17.01.2020
Україна в ОБСЄ: Росія створює в окупованому Криму "потьомкінські села"
08:45 17.01.2020
Власти Крыма простили частным компаниям миллионные долги за газ
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
Всі новини країни
Армения Армения
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 21.01.2020
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
13:30 21.01.2020
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 21.01.2020
У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
14:30 21.01.2020
Крутое пике грозного российского Ту-160
10:20 21.01.2020
Російські ЗМІ повідомляють про зняття арешту з активів Газпрому за кордоном
09:30 21.01.2020
Азовське море та Керченська протока не є внутрішніми водами України і Росії- експерти / Схема
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 21.01.2020
Турция получила от России всего лишь 120 ракет для С-400
11:00 21.01.2020
ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру
18:41 20.01.2020
Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 21.01.2020
В Крыму стоимость услуг МТС для туристов значительно подорожает
17:45 21.01.2020
Виноделы Крыма уверяют, что за пять лет увеличили объемы производства в три раза
17:15 21.01.2020
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
17:00 21.01.2020
Оккупанты решили продать АЗС в Алуште
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд