У Греції стурбовані військовою співпрацею Іспанії з Туреччиною на тлі ескалації напруженості у Середземному й Егейському морях.

Про це заявив високопоставлений грецький дипломат, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За його словами, Афінам потрібно мати тісніші стосунки та краще комунікувати з Іспанією, оскільки остання забезпечує Туреччині ноу-хау для виготовлення військових літаків на тлі посилення напруженості між Афінами та Анкарою.

"Членам родини слід спілкуватися один з одним. Вони не можуть підтримувати ворогів один одного", - сказав дипломат на умовах анонімності.

Нещодавня угода між Туреччиною та Лівією щодо морських кордонів розлютила Грецію, яка вважає, що цей крок порушує її власні суверенні права.