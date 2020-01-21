Генсек НАТО розповів про дрон, здатний бачити на 200 км вглиб РФ і контролювати Крим

14:15 21.01.2020   Крым

Нові розвідувальні безпілотники RQ-4D нададуть Альянсу доступ до унікальної картини того, що відбувається на місцях у сусідніх з країнами НАТО районах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг норвезькому виданню Verdens Gang.

"Вони літатимуть над територією НАТО. Але вони можуть побачити, що відбувається далеко в сусідніх країнах, і вони дадуть набагато краще розуміння того, що відбувається з іншого боку кордону", - заявив Столтенберг.

"Якби ми мали цей потенціал у 2014 році, коли Росія застосувала військову силу в Україні та анексувала Крим, це дало б нам набагато точнішу інформацію про те, що відбувається. У час кризи спостерігається багато розгубленості та невизначеності. Тоді достовірна інформація про те, що відбувається, є надзвичайно важливою", - каже він.

Нові безпілотники створені на базі американської моделі дрона Block 40 Global Hawk, проте модифіковані відповідно до вимог Північноатлантичного альянсу.

Два таких дрони зараз проходять випробування на військовій базі на італійському острові Сицилія. Протягом року до Італії прибудуть ще три безпілотники. НАТО купило п'ять.

Очікується, що до 2022 року, після додаткових випробувань, нова програма Наземного спостереження НАТО (AGS) буде повністю запущена.

Тоді безпілотники зможуть літати протягом 30 годин без заправки. На висоті 18 кілометрів радари та датчики дають чіткі зображення того, що відбувається на землі в радіусі 200 кілометрів.

За словами генсека НАТО, RQ-4D може подолати відстань від сицилійської військової бази до півночі Норвегії за кілька годин.

Столтенберг підкреслює: ці безпілотники надають НАТО унікальну перевагу. Ні Росія, ні Китай не мають таких технологій.

"США - єдина країна, яка має щось подібне", - сказав Столтенберг.



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