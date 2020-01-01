В Крыму стоимость услуг МТС для туристов значительно подорожает

18:00 21.01.2020   Крым

Оператор мобильной связи МТС с 30 января вводит новые условия обслуживания своих абонентов в оккупированном Россией Крыму. 

В частности, отменяется действие нескольких опций, позволяющих снизить стоимость при нахождении в сетях местных операторов связи. Соответствующая информация опубликована на сайте компании, пишет Крыминформ.

«С 30 января 2020 года опция «Домашний пакет Россия+» будет действовать в поездках по России только в сети МТС», – говорится в официальном уведомлении. В службе поддержки абонентов Крыминформу пояснили, что сетей МТС на территории Крымского полуострова сейчас нет. Все приезжающие подключаются к сетям местных операторов связи. В этом случае действуют специальные условия обслуживания.

Опция «Домашний пакет Россия+» позволяет за 100 рублей в месяц любому приезжему пользоваться в Крыму услугами связи по тарифам домашнего региона. Вместо нее со следующего месяца туристам предлагается использовать опцию «Легкий отпуск». Она позволяет приезжим пользоваться теми же льготами за 50 рублей в сутки. Без использования каких-либо тарифных опций абоненты МТС будут платить в Крыму по 3 рубля за минуту исходящего вызова, СМС обойдется в 2 рубля, каждый мегабайт мобильного интернета будет стоить 1 рубль.

Специальные условия обслуживания абонентов в Крыму действуют и у других федеральных операторов связи. У «Мегафона» опция «Крым» стоит 15 рублей в сутки. За эти деньги абонент получает бесплатные входящие вызовы, исходящие стоят 5 рублей за минуту, SMS – 3 рубля, 1 мегабайт мобильного интернета – 5 рублей. У Tele2 специальная опция стоит 6 рублей в сутки: одна минута звонка и SMS стоят 3 рубля, 1 мегабайт интернета – 2,5 рубля. Абоненты «Билайна» во время поездок в Крым платят за минуту исходящего вызова, СМС или мегабайт интернета по 2,03 рубля.

Вводимые МТС изменения пока не затрагивают абонентов, купивших сим-карты в Крыму (номера с кодировкой на +7978). Но в минкомсвязи России ожидают, что в ближайшем будущем стоимость обслуживания для них также будет меняться в сторону повышения. Это произойдет после введения на полуострове процедуры MNP (mobile number portability – возможность сменить поставщика услуг связи с сохранением телефонного номера) – в марте.



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