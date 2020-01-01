Винодельческие предприятия оккупированного Крыма увеличили производство тихого вина почти в три раза за пять лет.

Об этом в ходе круглого стола в МГИМО сообщил замминистра сельского хозяйства оккупированного Крыма Сергей Петелин, пишет Крыминформ.

«Анализ динамики производства винодельческой продукции республики показывает, что за последние пять лет резко возрос объем производства столового вина или так называемых тихих вин. Объемы производства выросли практически в три раза, что свидетельствует об изменении вкуса граждан России. Причем это мировая тенденция – во всем мире растут объемы потребления и соответственно производства столового вина», - цитирует Петелина пресс-служба Минсельхоза оккупированного Крыма.

Замминистра отметил, что в Крыму работает 23 винодельческих предприятия, из которых 16 предприятий полного цикла. По итогам 2019 года заложено 700 гектаров новых виноградников.

Ранее сообщалось, что крымские аграрии собрали рекордный за пять лет урожай винограда. Объем валового сбора винограда в 2019году составил 100,2 тысячи тонн.