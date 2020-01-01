Бюджет Крыма исполнен в 2019 году с дефицитом в 275,3 млн рублей
|13:15 21.01.2020
|Крым
Бюджет оккупированного Крыма исполнен в 2019 году с дефицитом в 275,3 млн рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина оккупированного Крыма со ссылкой на министра финансов Ирину Кивико, пишет Крыминформ.
«По предварительным данным за 2019 год бюджет Республики Крым исполнен с дефицитом в 275,3 млн руб, обеспеченным в полном объеме соответствующими источниками финансирования», - говорится в сообщении.
Уточняется, что объем доходов составил 176,8 млрд рублей (97,4% к общему объему утвержденных доходов бюджета республики на 2019 год), из них собственных – 46,7 млрд рублей. Объем расходов – 177,1 млрд рублей (94,6% к общему объему утвержденных расходов бюджета на 2019 год).
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований. При этом за 11 месяцев прошлого года бюджет был исполнен с профицитом в 1,3 млрд рублей. Бюджет на 2020-2022 годы принят в Крыму без дефицита.
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