Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
|17:30 21.01.2020
|Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил российскому ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики его страны.
Соответствующее заявление Алиев сделал на состоявшейся в понедельник, 20 января, встрече с главой банка Андреем Костиным на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет finanz.ru.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что ВТБ эффективно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Он предложил банку увеличить кредитные вложения в реальный сектор азербайджанской экономики», - приводит подробности пресс-служба главы государства.
В свою очередь Костин, как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, отметил, что положительно относится к предложению, и заверил Алиева в том, что ВТБ расширит свою деятельность в данном направлении.
«На встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-российских торгово-экономических связей. Была подчеркнута важность продолжения роста и дальнейшего ускорения торгового оборота», - добавляет пресс-служба.
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