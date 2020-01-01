Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана

17:30 21.01.2020   Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил российскому ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики его страны. 

Соответствующее заявление Алиев сделал на состоявшейся в понедельник, 20 января, встрече с главой банка Андреем Костиным на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет finanz.ru.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что ВТБ эффективно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Он предложил банку увеличить кредитные вложения в реальный сектор азербайджанской экономики», - приводит подробности пресс-служба главы государства.

В свою очередь Костин, как сообщает пресс-служба президента Азербайджана, отметил, что положительно относится к предложению, и заверил Алиева в том, что ВТБ расширит свою деятельность в данном направлении.

«На встрече было отмечено успешное развитие азербайджано-российских торгово-экономических связей. Была подчеркнута важность продолжения роста и дальнейшего ускорения торгового оборота», - добавляет пресс-служба.



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