Оккупанты решили продать АЗС в Алуште
|17:00 21.01.2020
|Алушта
В Крыму объявлен аукцион по продаже сети автозаправочных станций и склада горюче-смазочных материалов на Южном берегу Крыма общей стоимостью более 170 миллионов рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Миниистерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, пишет РИА Новости.
"ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым, подведомственным министерству имущественных и земельных отношений, объявлен открытый аукцион по продаже имущества автозаправочных станций и склада ГСМ. Определена начальная стоимость недвижимости в размере 174,2 млн рублей с учетом НДС", – говорится в сообщении.
По данным официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, заявки на участие в аукционе принимаются до 24 января.
Аукцион планируется провести 29 января. Начальная цена продажи имущества составляет 66,6 млн рублей. Шаг аукциона – 3,3 млн рублей.
Ще на цю тему:
Счет пошел на сотни: какие строения снесут в оккупированной Ялте
В Крым нет желающих работать в Единой дежурно-диспетчерской службе
Оккупанты решили списать «Норд» с баланса
В оккупированном Крыму резко подорожали школьные дискотеки
Портовый прорыв в оккупированном Севастополе запланирован в феврале после Сочинского экономического форума
В окупованому Сімферополі планують назвати вулицю на честь загиблого ватажка «ДНР» Захарченка
Бывшая дача Ахметова под Ялтой продана структуре «Газпрома»
В оккупированном Крыму продолжают надувать «туристический пузырь»
ФСБшники обнаружили «схрон» патронов и гранат в Ленинском районе