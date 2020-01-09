Оккупанты решили продать АЗС в Алуште

17:00 21.01.2020   Алушта

В Крыму объявлен аукцион по продаже сети автозаправочных станций и склада горюче-смазочных материалов на Южном берегу Крыма общей стоимостью более 170 миллионов рублей. 

Об этом сообщила пресс-служба Миниистерство имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, пишет РИА Новости.

 "ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым, подведомственным министерству имущественных и земельных отношений, объявлен открытый аукцион по продаже имущества автозаправочных станций и склада ГСМ. Определена начальная стоимость недвижимости в размере 174,2 млн рублей с учетом НДС", – говорится в сообщении. 

По данным официального сайта РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, заявки на участие в аукционе принимаются до 24 января. 

Аукцион планируется провести 29 января. Начальная цена продажи имущества составляет 66,6 млн рублей. Шаг аукциона – 3,3 млн рублей.



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