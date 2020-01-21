Танкер-химовоз AIMEE, насыщенный корпус которого был построен на Херсонской верфи компании Smart Maritime Group (SMG), приступил к перевозкам на маршруте между бельгийскими портами.

Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на менеджера по связям с общественностью SMG Вячеслава Ржеутского.

"Первый из серии танкер, построенный на верфях Smart Maritime Group для компании Vekа, поставлен на маршрут. Принцесса (назван в честь члена королевской семьи Нидерландов принцессы Оранской-Нассау Эйми) во всей красе", - написал он в Facebook. В свою очередь, компания Veka опубликовала фотографии судна, вышедшего в первое плавание.

Спуск судна на воду состоялся 15 марта 2019 года на верфи в Херсоне.

Дедвейт танкера-химовоза составляет 5 тыс. т, длина - 110 м, ширина - 13,5 м, высота борта - 6,6 м. Порт приписки - Антверпен (Бельгия). Экипаж 5 человек. Судно будет работать на линии Антверпен-Зебрюгге-Остенде-Ньивпорт.

При изготовлении корпуса было использовано 1200 т высококачественной судостроительной стали производства Мариупольского меткомбината им. Ильича, входящего в "Метинвест".

Отметим, что также 15 марта в Николаеве было спущено на воду судно-близнец AIMEE - ЕММА, также построенное по заказу нидерландской Veka Shipbuilding WT B.V. В мае прошлого года SMG приступила к строительству третьего аналогичного насыщенного корпуса танкера (задействованы одновременно две верфи - в Херсоне и Николаеве).

В январе 2020 года стало известно, что Smart Maritime Group подписала контракт на строительство четвертого корпуса танкера для Veka.

Фото с сайта ЦТС