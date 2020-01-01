В Грузии на территории Чорчанского леса оккупанты передвинули так называемую "пограничную линию" на 240 метров.

Основатель анти-оккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава, основываясь на информацию местных жителей заявляет, что перемещение так называемой пограничной линии российской стороной началось с летнего периода, пишет Грузия Online.

По словам Кацарава, со стороны грузинских властей на "ползучую оккупацию" никакого реагирования не следует. По его словам, власти по-прежнему продолжают оставлять общественность в информационном вакууме. Лидер «Силы единства» оценивает политику нераздражения [России] как полное фиаско. Давид Кацарава от действующей власти ждет соответствующих ответов.

«В той части Чорчанского леса, которая переходит к Переви, нашли метки. Согласно этим меткам, российские оккупанты оккупируют эту часть нашего леса. Территория уже оккупирована, поскольку, как нам объяснили местные жители, очень опасно даже приближаться к этим меткам», - заявил Кацарава.

Издание напоминает, что оккупационный режим особенно аткивизировался в течение последнего года. В ноябре 2018 года они появились в селе Атоци, переместили оккупационную линию на 50 метров и установили 147 столбов. В августе 2019 года, дом одного из жителя деревни Гугутианткари попал в перенесенную оккупированную линию. В тот же период оккупационные силы также вошли в окрестности Коби. Коби и оккупированный Цнели разделяет река Ламушурисцкали. Ситуация в направлении Цнели, Чорчана- Цагвли, обострилась в августе, когда в Чорчанском лесу были установлены посты грузинской полиции. В ответ на это, оккупанты переместились на территорию, контролируемую Тбилиси, в лесу, приблизительно в полутора километрах в направлении Чорчана, установили два так называемых поста. Оккупанты на той же территории близ села Атоци так же провели 330-метровое оккупационное ограждение.

24 октября 2019 года оккупанты захватили новые грузинские земли и леса - от Цнелиси, в обход Коби, представители оккупационных сил провели новую дорогу к так называемым постам.

14 января 2020 года оккупационные войска возвели незаконные сооружения в селе Чорчана.