Жителей Севастополя успокаивают наполовину заполненным водохранилищем

16:00 21.01.2020   Севастополь

Чернореченское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Севастополя, заполнено сегодня наполовину.

Об єтом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города. Это хороший показатель для этого времени года, заверили оккупанті, пишут Примечания.

Полный объем Чернореченского водохранилища — 64,2 миллиона кубометров, утвержденный водозабор — 44,3 миллиона кубометров/год (до 60% утвержденных запасов всех источников города), сказано в отчете члена Национального объединения проектировщиков Евгения Пупырева.

Напомним, в это же время год назад Чернореченское водохранилище, по данным правительства Севастополя, было заполнено почти полностью, два года назад объем заполнения составил более 44 миллионов кубометров воды, а три года назад — водохранилище было заполнено наполовину.

Ранее глава постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов сообщил, что город может оказаться в беспрецедентной ситуации из-за пересыхания местных рек и ручьев, долгой засухи и отсутствия осадков. Если нынешние зима и весна будут безосадочными, в Севастополь придет беда.



Ще на цю тему:

19:41 20.01.2020
Технологическая отсталость России и санкции не дают решить проблему водоснабжения оккупированного Крыма
18:59 18.01.2020
Крим продовжує відчувати проблеми з водопостачанням
13:45 15.01.2020
Московская компания отремонтирунет сооружения Феодосийского водохранилища
11:00 15.01.2020
В Крыму утвердили режим работы водохранилищ
15:00 13.01.2020
Ситуация с водой в Крыму может стать еще хуже - метеорологи
09:00 13.01.2020
В России считают, что развитию водного хозяйства в Крыму мешают санкции
11:45 27.12.2019
Оккупанты бурят скважины и строят пруды для орошения сельхозугодий
16:41 16.12.2019
Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму
15:15 05.12.2019
Оккупированный Севастополь переведут на почасовую подачу воды
11:30 26.11.2019
Ташева повідомила, коли Україна відновить водопостачання та транспорт з Кримом
11:45 25.11.2019
Оккупанты бурят все новые скважины для подачи питьевой воды
10:15 22.11.2019
Оккупационный режим призывает экономить воду и отказаться от приема ванн
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
Всі новини країни
Армения Армения
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 21.01.2020
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
13:30 21.01.2020
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 21.01.2020
У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
14:30 21.01.2020
Крутое пике грозного российского Ту-160
10:20 21.01.2020
Російські ЗМІ повідомляють про зняття арешту з активів Газпрому за кордоном
09:30 21.01.2020
Азовське море та Керченська протока не є внутрішніми водами України і Росії- експерти / Схема
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 21.01.2020
Турция получила от России всего лишь 120 ракет для С-400
11:00 21.01.2020
ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру
18:41 20.01.2020
Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 21.01.2020
В Крыму стоимость услуг МТС для туристов значительно подорожает
17:45 21.01.2020
Виноделы Крыма уверяют, что за пять лет увеличили объемы производства в три раза
17:15 21.01.2020
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
17:00 21.01.2020
Оккупанты решили продать АЗС в Алуште
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд