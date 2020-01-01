Чернореченское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Севастополя, заполнено сегодня наполовину.

Об єтом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города. Это хороший показатель для этого времени года, заверили оккупанті, пишут Примечания.

Полный объем Чернореченского водохранилища — 64,2 миллиона кубометров, утвержденный водозабор — 44,3 миллиона кубометров/год (до 60% утвержденных запасов всех источников города), сказано в отчете члена Национального объединения проектировщиков Евгения Пупырева.

Напомним, в это же время год назад Чернореченское водохранилище, по данным правительства Севастополя, было заполнено почти полностью, два года назад объем заполнения составил более 44 миллионов кубометров воды, а три года назад — водохранилище было заполнено наполовину.

Ранее глава постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов сообщил, что город может оказаться в беспрецедентной ситуации из-за пересыхания местных рек и ручьев, долгой засухи и отсутствия осадков. Если нынешние зима и весна будут безосадочными, в Севастополь придет беда.