Адвокат Айдер Азаматов 20 січня направив ряд скарг до Генеральної прокуратури Росії, прокуратури Ростовської області і в Головне управління ФСВП Росії у Ростовській області.

Йдеться про бездіяльность співробітників СІЗО-4 Шахти в Ростовській області через ненадання належної медичної допомоги його підзахисному – фігуранту ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Арсену Джеппарова, пише Радіо Свобода.

«Разом з цим, мною направлені звернення на адресу уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, голові ОНК по Ростовській області Ігорю Омельченку для реагування на такі порушення, і заяву безпосередньо начальнику ФКУ СІЗО-4 ГУФСІН Росії по Ростовській області (місто Шахти) Єсауленку Олександру Олександровичу про негайне направлення Арсена Джеппарова на медичний огляд в медичну організацію державної чи іншої системи охорони здоров’я», – зазначив Азаматов.

За його словами, надати необхідну і належну медичну допомогу Джеппарова санітарна частина СІЗО не в змозі.

«Через недбале ставлення СІЗО-4 в цій ситуації, Арсен може втратити слух і є ймовірність зараження крові. Як я писав раніше, все це наслідки появи за правим вухом Арсена фурункула, який вже почав гноїтися, що викликало сильні головні болі, з’явилися болі в області серця, які також відображаються на його лівій руці», – додав адвокат.

Днями українська омбудсмен повідомила, що у Джеппарова з’явилася пухлина.

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров – до 18 років, Емір-Усеїн Куку – до 12 років, Вадим Сірук – до 12 років, Арсен Джеппаров – до 7 років і Рефат Алімов – до 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть в колонії суворого режиму.

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої у Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».