Воєнні розвідки України та Угорщини будуть співпрацювати
|15:30 21.01.2020
|Украина
Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-полковник Василь Бурба та Генеральний директор Воєнної служби національної безпеки Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш під час переговорів досягли домовленостей щодо об’єднання зусиль та розширення взаємодії зі зміцнення регіональної безпеки.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.
«Співпрацю воєнних розвідок України та Угорщини буде організовано за кількома напрямами та у різних форматах партнерства. Співробітники розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії», – йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки України.
Генерал-полковник Василь Бурба та генерал-лейтенант Янош Береш узгодили перші спільні кроки українського та угорського розвідувальних відомств, що дозволять підвищити якість обміну розвідувальною інформацією та рівень поінформованості безпекових структур НАТО.
У прес-службі додали, що таке співробітництво в розвідувальній сфері сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО та зміцнюватиме спроможності розвідувального співтовариства країн членів Альянсу.
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