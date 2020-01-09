Начальник Головного управління розвідки МО України генерал-полковник Василь Бурба та Генеральний директор Воєнної служби національної безпеки Угорщини генерал-лейтенант Янош Береш під час переговорів досягли домовленостей щодо об’єднання зусиль та розширення взаємодії зі зміцнення регіональної безпеки.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

«Співпрацю воєнних розвідок України та Угорщини буде організовано за кількома напрямами та у різних форматах партнерства. Співробітники розвідок двох держав опрацьовуватимуть спільні аналітичні оцінки нових загроз безпеці в регіоні та розроблятимуть механізми колективної протидії», – йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки України.

Генерал-полковник Василь Бурба та генерал-лейтенант Янош Береш узгодили перші спільні кроки українського та угорського розвідувальних відомств, що дозволять підвищити якість обміну розвідувальною інформацією та рівень поінформованості безпекових структур НАТО.

У прес-службі додали, що таке співробітництво в розвідувальній сфері сприятиме залученню України до Програми розширених можливостей НАТО та зміцнюватиме спроможності розвідувального співтовариства країн членів Альянсу.