Державні стивідорні компанії, що підпорядковані Міністерству інфраструктури, в 2019 році збільшили вантажообіг порівняно з 2018 роком на 5,6% — до 35,214 млн тонн.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України», пише видання Порти України.

Частка держстивідорів у вантажообігу морських портів склала 22% (у 2018 році — 24,7%, у 2017 році — 26,2%).

Перевалка експортних вантажів скоротилася на 0,4% — до 23,339 млн тонн, каботажних — на 27,7%, до 528,04 тис. тонн. Переробка імпортних вантажів зросла на 12,5% — до 6,869 млн тонн, транзитних — на 44,8%, до 4,477 млн тонн.

Перевалка наливних вантажів збільшилася на 9,1% — до 179,9 тис. тонн. Зокрема, переробка рослинних олій виросла в 5,9 разу — до 168,8 тис. тонн. Перевалка нафтопродуктів знизилася в 3,6 разу — до 11,1 тис. тонн.

Переробка сипучих вантажів збільшилася на 9,7% — до 26,09 млн тонн. Зокрема, перевалка руди зросла на 32,8% — до 16,011 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — в 2,4 разу, до 390,22 тис. тонн, коксу — на 19,9%, до 23,24 тис. тонн. Переробка вугілля скоротилася на 1,5% — до 4,046 млн тонн, будівельних вантажів — на 36,5%, до 2,17 млн тонн. Перевалка хлібних вантажів знизилася на 33,6% — до 1,3 млн тонн, в тому числі зерна — на 40,4%, до 1,036 млн тонн. Переробка інших сипучих вантажів збільшилася на 4,1% — до 2,144 млн тонн.

Перевалка тарно-штучних вантажів скоротилася на 4,9% — до 8,944 млн тонн. Зокрема, переробка чорних металів знизилася на 10% — до 6,513 млн тонн, у тому числі металопрокату — на 11,8%, до 2,019 млн тонн, чавуну — на 42%, до 1,264 млн тонн, металобрухту — в 4,3 разу, до 8,96 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів збільшилася на 17,8% — до 3,22 млн тонн. Переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив зросла в 3,2 разу — до 264,37 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 36,3%, до 75,01 тис. тонн, промислових товарів у ящиках і стосах — на 53,3 %, до 17,9 тис. тонн. Перевалка швидкопсувних продовольчих вантажів скоротилася на 5,8% — до 75 тис. тонн, лісових вантажів — в 3,9 разу, до 33,81 тис. тонн. Переробка цементу в тарі склала 35,56 тис. тонн.

Крім цього, контейнероооброт склав 459 TEU проти 333 TEU роком раніше. Обробка великовантажних автомобілів збільшилася на 2,8% — до 1,245 млн тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів виросла на 9,7% — до 42 449. Перевалка інших тарно-штучних вантажів знизилася на 15,1% — до 679,37 тис. тонн.

Найбільша державна стивідорна компанія ДП «Морський торговельний порт «Южний» в 2019 році збільшила вантажообіг порівняно з 2018 роком на 23% — до рекордних 15,153 млн тонн.

За даними АМПУ, держстивідори в 2018 році скоротили вантажообіг порівняно з 2017 роком на 4% — до 33,354 млн тонн.