Сезон еще не начался, а фекалии уже топят оккупированный Севастополь / Фото

14:45 21.01.2020   Севастополь

На прошлой неделе в очередной раз произошел прорыв канализационной трубы по Античному проспекту. 

Разливы фекалий заполнили строительные траншеи и ямы вдоль магистральной канализационной трубы буквально в сотне метров от предыдущего места прорыва, пишет flot2017.com.

С 13 по 15 января, городской «Водоканал» работал на этом участке и устранял аварию. Сотрудники «Водоканала» заявили, что устраняют аварию на напорном коллекторе. Специалисты отметили, что это коллектор «бесхозных» канализационных сетей. Кругом жилая застройка, которая не числится выведенной из жилого сектора, застраиваются новые участки также жилыми домами, но сети почему-то «бесхозные» и регулярно прорывают фекалиями наружу.

Местные жители утверждают, что секрет «бесхозных» сетей кроется в особенностях ведения строительства компаниями, принадлежащими экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

Фото: flot2017



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