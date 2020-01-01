Крутое пике грозного российского Ту-160

14:30 21.01.2020   Россия

В конце 2019 года российские СМИ федерального значения сообщали о том, что модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М начнут поступать на вооружение в российскую армию в 2021 году.
 
Для многих россиян эта новость прозвучала крайне воодушевляюще, ведь славно известный “Белый лебедь”, являющийся олицетворением величия российской стратегической авиации, возвращается в строй, да ещё и модернизированный, а значит, куда более грозный, чем прежде,  пише твоенно-политический обозреватель Александр Коваленко в издании Информационное сопротивление
 
"Однако в то время как российские ура-патриоты воодушевлялись, я, мягко говоря, диссонировал от созерцания всей этой феерии безрассудства", - цитирует Коваленко издание.
 
"Дело в том, что тема стратегической авиации всегда была одной из основных на поприще пропагандистских спекуляций и манипуляций в России. Например, в 2017-м состоялось настоящее информационное извержение в связи с выкаткой первого модернизированного в Казани стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М2 и освещения вопроса глубокой модернизации Ту-22М3.
 
Напомню, что работы по модернизации Ту-160 были объявлены ещё 13 июля 2015 года, сразу после испытаний в США высокоточной атомной бомбы В61-12 нового поколения. Эти испытания так возбудили седовласых генералов в МО РФ, что они тут же пообещали модернизированные машины к 2018-му. Отмечу, не новые, построенные с нуля, а модернизированные.
 
Тогда, в 2017 году, я задавался вопросом, как россияне решат проблему с заменой на Ту-160М2 украинских агрегатов рулевого управления, в частности – гидромоторов. Но, этот вопрос, судя по всему, отпал сам собой, ведь в последнее время в официальных заявления фигурирует в основном обозначение модификации “М”, но не “М2”.
 
Но, дальше, как говорится – больше!
 
Казанский авиационный завод (КАЗ), который должен был уже, вроде как, завалить ВКС “новыми” Ту-160М, на деле смог выдать лишь один летающий модернизированный борт, который совершит свой полёт в 2020-м, а не 2018 или 2019-м, как анонсировалось.
 
Да и опять же, степень модернизации данной машины вызывает ряд сомнений, ведь изменения претерпело исключительно навигационное оборудование и система управления, а вот новое вооружение и двигатели так и остались в формате обещаний. То есть, даже в формате модернизации машина, мягко говоря, недоделанная.
 
Таким образом, Ту-160М, которые в ближайшее время российские СМИ будут всем потребителям информационного фаст-фуда преподносить как “новейшую” и “не имеющую аналогов в мире”, на деле из состава б/у, прошедшая неполную модернизацию.
 
Что же, величие будет хлестать выше физических возможностей – это факт. Но, на деле, КАЗ, неспособный на сегодня оперативно ставить на крыло новые, построенные с нуля Ту-160, будет ещё долгое время скармливать страждущим по величию недоделанные Ту-160М. Ведь их, как-никак, по заказу – 15 единиц. С учетом того, как долго мучили эту машину, можно быть уверенным, что мощности КАЗ будут загружены на ближайшее десятилетие и даже дольше", резюмирует военный обозреватель.



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