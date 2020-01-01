24 грудня 2003 року президент України Леонід Кучма та президент Російської Федерації Володимір Путін підписали в українському місті Керч документ під назвою «Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки».

В абзаці першому статті 1 Керченського Договору зазначено, що Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації.

Але необхідно зазначити, що твердження у Керченському Договорі про те, що Азовське море та Керченська протока є «внутрішніми водами України і Російської Федерації», вочевидь, не відповідають приписам Конвенції ООН з морського права 1982 року (6), сторонами якої є як Україна, так і РФ, оскільки внутрішні води можуть належати одній державі, а не двом, що прямо підтверджується змістом статей 8 та 10 Конвенції з морського права.

Про це, як повідомляє BSNews, пишуть Богдан Устименко, магістр права, адвокат та Тетяна Устименко, к.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, Київ.

Окрім цього, статтею 8 Конвенції з морського права встановлено, що лише води, розташовані в бік берега від вихідної лінії територіального моря, складають частину внутрішніх вод.

На адаптованій BSNews схемі добре зрозуміло, що таке "внутрішні води" та інші поширені морські терміни, як вони затверджені в Конвенції ООН з морського права:

Схему адаптовано BSNews на основі historicair

Внутрішні води — водна територія держави, за винятком територіальних вод. Відповідно до визначення Конвенції ООН з морського права до внутрішніх вод належать води, що знаходяться в сторону берега відносно базової лінії територіальних вод, за виключенням таких для держав-архіпелагів.

Отже, Азовське море та Керченська протока не є «внутрішніми водами» ні України, ні РФ, ні двох держав одночасно. Як наслідок, абзац перший статті 1 Керченського Договору прямо суперечить статтям 8 та 10 Конвенції з морського права.