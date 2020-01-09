Экипажи вертолетоов армейской авиации Южного военного округа отработали в Крыму полеты в сложных погодных условиях.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет пресс-служба Министерства обороны России.

«Экипажи более 10 вертолётов армейской авиации Южного военного округа отработали полёты в сложных погодных условиях в небе над Крымом. Экипажи вертолётов, базирующихся на территории Крымского полуострова, провели полёты в сложных погодных условиях с отработкой действий по прикрытию стратегических объектов», - говорится в сообщении.

В ходе учебных полетов экипажи вертолетов отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолетов, которые выполняли условное десантирование подразделений.

Всего в тренировке были задействованы более 10 вертолетов, в том числе Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 АМТШ.