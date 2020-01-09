ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
|13:30 21.01.2020
|Абхазия
В непризнанной Абхазии командиры взводов российской военной базы сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в ходе завершившихся учебно-методических сборов.
На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме того, военнослужащие вели огонь из пистолетов Макарова и автоматов АК-74. Лейтенанты и старшие лейтенанты продемонстрировали навыки экстремального вождения гусеничной и колесной техники, преодолевая на машинах различные естественные препятствия, характерные для рельефа местности республики.
За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий, в том числе командиры взводов в условиях горно-лесистой местности выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам.
Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.
Ще на цю тему:
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 16, 17 января
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
ЮВО: Военные инженеры на Кубани учатся ликвидировать последствия стихийного бедствия
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 14, 15 января
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров подразделений
ЮВО: В противотанковых подразделениях российской военной базы в Абхазии проходят учения
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13 января