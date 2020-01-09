ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
|13:00 21.01.2020
|Армения
Летчики оперативно-тактической и армейской авиации российской авиационной базы Эребуни в Армении в рамках воздушной тренировки в единый день огня обнаружили и уничтожили авиационными средствами поражения замаскированный командный пункт условного противника.
На полигоне Алагяз летчики истребителей МиГ-29 выполнили задачи по воздушной навигации и технике пилотирования на малых высотах, а на высотах от 500 до 2500 м отработали виражи с креном от 45 до 60 градусов, петлю Нестерова и боевые развороты по типу восходящей спирали. Экипажи ударных Ми-24П и штурмовых Ми-8МТШ вертолетов выполнили разведку местности, элементы простого и сложного пилотирования в зимних сложных метеоусловиях высокогорья, пишет пресс-служба Минобороны России.
При выполнении учебно-боевых задач летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны, совершили пуски более 50 электронных неуправляемых авиационных ракет, провели имитацию сброса от 100 до 500 кг около 20 бомб, а также провели стрельбу из авиапушек по замаскированным наземным целям условного противника в горной местности.
Для выполнения норматива отводилось около 40 минут на полет, из которых до пяти минут выделялось на обнаружение замаскированных мишеней боевой техники и инженерных фортификационных сооружений условного противника.
К тренировке оперативно-тактической и армейской авиации привлекалось около 300 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, а также было задействовано более 50 единиц военной специальной наземной и авиационной техники.
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