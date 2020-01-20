Суммарный грузооборот стивидорных компаний, работающих в Мариупольском морском порту за 12 месяцев 2019 составил 6 млн 483 тыс. тонн, что более чем на 10% превышает показатели 2018 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию администрации порта.

Львиная доля этого объема - 89% приходится на государственного портового оператора ГП "ММТП" - более 5,77 млн тонн, второе место у ООО "УкрТрансАгро" - 594,03 тыс. тонн грузов, третье - у ООО "АСРЗ" - 118,25 тыс тонн.

"В прошлом году нам удалось остановить тенденцию падения показателей грузопереработки, которая наблюдалась 5 лет подряд. Достигнуто это во многом благодаря реализации масштабного проекта по эксплуатационному дноуглублению, который выполнен почти на 80%", - заявил начальник администрации мариупольского морского порта Игорь Барский.

Отметим, что у госстивидора ГП "ММТП" перевалка зерновых, а именно, пшеницы, ячменя и рапса, увеличилась в два раза. В 2018 году грузооборот зерновых составлял 200,1 тыс. тонн, а в 2019 году - 521,5 тыс тонн.

Так, по сравнению с 2018-м годом увеличился экспорт - с 4349,4 до 4566,6 тыс тонн, а импорт - с 903,7 до 1195,6 тыс. тонн. Заметно выросли объемы угля и кокса - с 535 до 815,9 тыс тонн; масла - почти в пять раз, с 28,5 до 144,1 ты. тонн.

Напомним, за неполные 11 месяцев 2019 года перевалка зерновых в морских портах Украины превысила показатель всего 2018 года уже на 6,1 млн тонн и составляет, по оперативным данным, более 46 млн тонн. По сравнению с прошлым годом общие мощности по перевалке зерна в портах увеличились на 9% и составляют около 85 млн тонн в год.