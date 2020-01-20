Перевалка в Мариупольском порту увеличилась в 2019 году на 10%

12:20 21.01.2020   Мариуполь

Суммарный грузооборот стивидорных компаний, работающих в Мариупольском морском порту за 12 месяцев 2019 составил 6 млн 483 тыс. тонн, что более чем на 10% превышает показатели 2018 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию администрации порта. 

Львиная доля этого объема - 89% приходится на государственного портового оператора ГП "ММТП" - более 5,77 млн тонн, второе место у ООО "УкрТрансАгро" - 594,03 тыс. тонн грузов, третье - у ООО "АСРЗ" - 118,25 тыс тонн.

"В прошлом году нам удалось остановить тенденцию падения показателей грузопереработки, которая наблюдалась 5 лет подряд. Достигнуто это во многом благодаря реализации масштабного проекта по эксплуатационному дноуглублению, который выполнен почти на 80%", - заявил начальник администрации мариупольского морского порта Игорь Барский.

Отметим, что у госстивидора ГП "ММТП" перевалка зерновых, а именно, пшеницы, ячменя и рапса, увеличилась в два раза. В 2018 году грузооборот зерновых составлял 200,1 тыс. тонн, а в 2019 году - 521,5 тыс тонн.

Так, по сравнению с 2018-м годом увеличился экспорт - с 4349,4 до 4566,6 тыс тонн, а импорт - с 903,7 до 1195,6 тыс. тонн. Заметно выросли объемы угля и кокса - с 535 до 815,9 тыс тонн; масла - почти в пять раз, с 28,5 до 144,1 ты. тонн.

Напомним, за неполные 11 месяцев 2019 года перевалка зерновых в морских портах Украины превысила показатель всего 2018 года уже на 6,1 млн тонн и составляет, по оперативным данным, более 46 млн тонн. По сравнению с прошлым годом общие мощности по перевалке зерна в портах увеличились на 9% и составляют около 85 млн тонн в год.



Ще на цю тему:

15:00 21.01.2020
У 2019 році держстивідори збільшили вантажообіг на 5,6%
20:15 17.01.2020
"Нибулон" начал перевозки свай на судне нового типа / Фото
20:00 17.01.2020
Бердянський порт у 2019 році скоротив вантажообіг на 40,2%
12:00 17.01.2020
У 2019 році «Аскет Шиппінг» перевантажив через річкові термінали 145,3 тис тонн
09:45 17.01.2020
Нове несамохідне судно компанії “Нібулон” перевозить свій перший вантаж
20:51 15.01.2020
У 2019 році «Агровіста» перевезла власним річковим флотом 180 тис тонн вантажів
15:45 15.01.2020
У 2019 році обсяг вантажоперевезень по Дніпру збільшився на 19,1%
15:15 15.01.2020
В 2019 году грузооборот терминала Ника-Тера вырос почти на 50%
10:45 15.01.2020
В 2019 году перевозки металлопродукции по Днепру выросли на треть
20:30 13.01.2020
Контейнерный терминал ТИС перевалил более 33 млн тонн грузов за год
13:00 13.01.2020
Порт «Ольвія» збільшив річну перевалку імпортних вантажів у 4 рази
17:00 09.01.2020
«Бруклін-Київ Порт» скоротив річний контейнерооборот на 1,1%
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
13:45 16.01.2020
Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
Всі новини країни
Армения Армения
13:00 21.01.2020
ЮВО: В горах Армении российская авиация училась воевать
12:40 18.01.2020
Ексголову служби безпеки Вірменії знайшли мертвим у Єревані
19:15 17.01.2020
ЮВО: Авиационные наводчики российской военной базы в Армении помогли авиации уничтожить условного противника
11:45 17.01.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении готовят специалистов РХБ разведки
Всі новини країни
Болгария Болгария
10:00 21.01.2020
Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 21.01.2020
Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
17:30 17.01.2020
Грецька авіакомпанія Ellinair літатиме в Жуляни замість Борисполя
14:00 17.01.2020
Греція пригрозила ветувати будь-яке рішення щодо Лівії
10:15 17.01.2020
Командующий Ливийской национальной армией приехал в Грецию
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:30 21.01.2020
Россия продолжает "ползучую оккупацию" Грузии
13:30 21.01.2020
ЮВО: В Абхазии командиры взводов провели стрельбы из орудий
13:30 17.01.2020
В Грузии остановили строительство дороги к порту Анаклия
11:30 17.01.2020
ЮВО: В 2020 году интенсивность учений на российской военной базе в Абхазии повысится на 10%
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
09:21 20.01.2020
Прем'єр-міністр Молдови відповів на останню критику з боку Румунії
18:30 17.01.2020
У Придністров'ї введуть заборону на перетин машинами з молдавськими номерами кордону з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
16:15 21.01.2020
У Давосі затримали російських «сантехніків», які готували замах на фінансиста Браудера
14:30 21.01.2020
Крутое пике грозного российского Ту-160
10:20 21.01.2020
Російські ЗМІ повідомляють про зняття арешту з активів Газпрому за кордоном
09:30 21.01.2020
Азовське море та Керченська протока не є внутрішніми водами України і Росії- експерти / Схема
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:50 17.01.2020
Президент Румунії назвав умову для співпраці з чинним урядом Молдови
20:45 13.01.2020
Румыния вновь перенесла запуск строящегося в Молдову газопровода
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 21.01.2020
Турция получила от России всего лишь 120 ракет для С-400
11:00 21.01.2020
ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру
18:41 20.01.2020
Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
14:41 20.01.2020
У Анкарі тривають переговори про підписання ЗВТ між Туреччиною і Україною
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 21.01.2020
В Крыму стоимость услуг МТС для туристов значительно подорожает
17:45 21.01.2020
Виноделы Крыма уверяют, что за пять лет увеличили объемы производства в три раза
17:15 21.01.2020
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
17:00 21.01.2020
Оккупанты решили продать АЗС в Алуште
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд