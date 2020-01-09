Керченский металлургический завод готов поставлять в КНР стрелочные переводы, стальную эмалированную посуду, стратегическим направлением является создание совместных с китайскими фирмами предприятий.

Об єтом сообщил ТАСС председатель Совета министров оккупированного Крым Юрий Гоцанюк.

В декабре 2019 года Гоцанюк сообщал журналистам, что достигнута договоренность о начале поставок в Сирию оборудования для железнодорожных стрелочных переводов производства Керченского металлургического завода.

"Для Керченского металлургического завода имеет стратегическое значение расширение сотрудничества и налаживание прямых контактов с предприятиями КНР, в том числе путем создания совместных предприятий по производству с целью расширения рынков сбыта продукции: стрелочные переводы, стальная эмалированная посуда, продукция диверсификации", - сказал Гоцанюк.

По его словам, Керченский завод в настоящее время напрямую сотрудничает с предприятиями Белоруссии. При посредничестве торговых представителей осуществляются поставки продукции в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Киргизию.

Керченский завод специализируется на производстве стрелочных переводов, стальной эмалированной посуды, пластмассовых и резинотехнических изделий для железнодорожного транспорта. Мощности завода позволяют производить в год до 4,3 тыс. комплектов стрелочных переводов, 30 тыс. тонн чугунного и стального литья, 25 тыс. тонн посуды.

Номенклатура поставок российских товаров в Китай динамично расширяется. В 2019 году товарооборот между Россией и КНР увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд. В ноябре на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин назвал реалистичной задачей увеличение российско-китайского товарооборота до $200 млрд. Глава государства сообщил, что профильным ведомствам двух стран поручено подготовить план для достижения этой цели.