ДП «Укроборонсервіс» розраховує найближчим часом отримати статус портового оператора спеціалізованого морського порту (СМП) «Ольвія».

Про це заявив директор «Укроборонсервісу» Володимир Воронін, пишуть Порти України.

«Ми перебуваємо на фінальній стадії підписання угоди доступу до причалу і включення ДП «Укроборонсервіс» до Реєстру морських портів України як портового оператора СМП «Ольвія». Сподіваємося, це станеться найближчим часом, і ми будемо повноцінно розвиватися в порту», — заявив Воронін на робочій зустрічі з керівництвом адміністрації порту «Ольвія».

Як повідомила прес-служба адміністрації порту, сторони обговорили виробничі, операційні та юридичні питання, що стосуються початку роботи портового оператора ДП «Укроборонсервіс».

Спеціалізований морський порт «Ольвія» розташований у 25 кілометрах від Миколаєва на лівому березі Дніпро-Бузького лиману. Кількість вантажних причалів — 7, довжина вантажного причального фронту — 1,53 кілометра. У порту працюють портові оператори ДП «СК «Ольвія» і ТОВ «Компанія «Євровнешторг». ДП входить до числа держкомпаній, на базі яких реалізуються пілотні проекти концесії.

ДП «Укроборонсервіс» — один із провідних спецекспортерів України, працює на світовому ринку озброєнь з 1993 року. З 2010 року входить до складу ДК «Укроборонпром».