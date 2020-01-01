На Маріупольському металургійному комбінаті побудують новий кисневий комплекс

11:20 21.01.2020   Мариуполь

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній «Метінвест» залучила кредитну лінію на суму 24,4 млн євро для фінансування будівництва повітрерозподільчої установки та станції газифікації на Маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу підприємства.

Кредитором виступив банк Raiffeisen Bank International. Постачання обладнання та інженерні рішення виконає компанія Air Liquide – світовий лідер в області виробництва і постачання газів. Генеральним підрядником проєкту виступає інжинірингова компанія Метінвест-Інжиніринг. Проєкт передбачає заміну технологічно застарілих кисневих блоків для забезпечення потреб комбінату в продуктах поділу повітря. Сума інвестицій в будівництво комплексу складе близько 78 млн доларів США.

Потужність нової повітророздільної установки та станції газифікації складе 25 тисяч кубометрів кисню, 35 тисяч кубометрів азоту та 1,75 тисячі кубометрів рідкого кисню на годину. Інфраструктура комплексу включає сховище рідкого кисню і випарник. Будівництво нової повітророздільної установки дозволить виключити ризик зниження виробництва за рахунок створення запасу рідкого кисню та встановлення системи газифікації. Умови роботи співробітників після реалізації проєкту будуть відповідати кращим європейським практикам.

Нагадаємо, що у 2018-2019 роках Метінвест успішно залучив три кредитні лінії від провідних фінансових інститутів під гарантії європейських експортних кредитних агентств на загальну суму понад 100 млн євро.



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