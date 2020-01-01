ЄС готує "санкційний список" через буріння Туреччини біля Кіпру

11:00 21.01.2020   Турция

Рада міністрів ЄС із закордонних справ доручила власним робочим структурам завершити формування списку осіб та установ, що причетні до операцій з буріння, які Туреччина продовжує проводити у Східному Середземномор’ї.

Про це під час пресконференції за підсумками Ради ЄС розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили також незаконне буріння Туреччиною у Східному Середземномор’ї, отримали інформацію про поточні події від міністра закордонних справ Кіпру. Ще одну доповідь, ще один сигнал тривоги. Ми погодилися просити відповідні робочі органи Ради ЄС продовжити та завершити роботу із складання переліку персон і установ, які залучені до цих незаконних дій, для подальшої імплементації рішення (Ради ЄС) щодо введення санкцій", - сказав Боррель.

Як повідомлялось, Євросоюз неодноразово засуджував операції з буріння, які Туреччина проводить на шельфі Середземного моря в межах виключної економічної зони Кіпру. Остання така заява була оприлюднена 18 січня після оголошення Туреччиною початку нової операції з буріння за участю корабля Yavuz.

11 грудня 2019 року Рада ЄС із закордонних справ ухвалила рамкові умови для обмежувальних заходів у відповідь на недозволені роботи Туреччини з буріння в Східному Середземномор’ї.



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