Подразделения морской пехоты Черноморского флота страні-агрессора провели учение по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.

По замыслу учения, морпехам была поставлена задача по обороне участка побережья и отражению высадки морского десанта условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения военнослужащие совершили марш в назначенный район и заняли участок побережья.

Морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта.

В рамках отработки поставленной задачи с личным составом проведены занятия по практической стрельбе из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.