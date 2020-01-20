Опозиція Болгарії ініціювала вотум недовіри уряду
|10:00 21.01.2020
|Болгария
Болгарська опозиційна Соціалістична партія подала клопотання про вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Бойко Борисова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Партія звинуватила уряд у тому, що він не впорався з управлінням імпорту сміття і скандалом з водопостачанням, в результаті якого міністр з питань довкілля був відсторонений в цьому місяці.
Очікується, що Борисов збереже посаду за підтримки невеликої популістської партії і незалежних депутатів, які допомогли йому пережити чотири спроби оголосити вотум недовіри з 2017 року.
Скарги на уряд Борисова стосуються проблем з водопостачанням в місті Перник, що недалеко від столиці Софії.
Соціалісти також кажуть, що уряд не зміг впоратися з контролем перероблення і спалювання сміття після того, як ЗМІ повідомили про місця з сотнями тисяч тонн нерегульованих відходів.
Ще на цю тему:
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
Болгарія відмовила у візі військовому аташе РФ після скандалу з дипломатом-шпигуном
Балканский излом. Почему Болгария включила Путину режим "болгарки"
Понад 10% болгар визнали, що проголосували б за гроші
Болгарія висунула умови Північній Македонії для вступу в ЄС: переписати історію, відмовитися від мови
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Болгарія на 10 років закрила в'їзд російському олігарху, причетному до війни проти України