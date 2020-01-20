Греция войдет в состав морской миссии ЕС в Ормузском проливе
|09:45 21.01.2020
|Греция
Семь стран ЕС начнут морскую операцию наблюдения в Ормузском проливе для повышения безопасности судоходства в этом регионе.
Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета ЕС по иностранным делам заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет ghall.com .
“Сегодня я приветствовал инициативу Франции, Нидерландов, Дании, Бельгии, Италии, Португалии, Греции и Германии относительно создания морской миссии в Ормузском проливе. Я хочу приветствовать такой вклад в деэскалацию в регионе и создание безопасных условий для судоходства. Это важно”, – отметил Боррель.
Он подчеркнул, что такая инициатива не была решением Совета ЕС.
В этом регионе Красного моря, который с высокой интенсивностью используется для коммерческого судоходства, возникло напряжение после задержания Ираном в июле 2019 года двух нефтяных танкеров. После таких событий правительство Великобритании объявило о намерении оказывать военный эскорт каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран предостерег Великобританию от создания европейской миссии для защиты мореплавания в этом регионе, которая, по мнению Тегерана, в то время могла бы быть “враждебным и провокационным сигналом”.
В этот же период к созданию международной морской миссии по безопасности в Ормузском проливе призвали США.
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