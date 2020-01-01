Новороссийский порт загрузил рекордный по размерам сухогруз / Фото

09:20 21.01.2020   Новороссийск

На причале ПАО Новоросийский морской торговый порт был принят и загружен рекордный по размерам сухогруз G. P. Zafirakis. 

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества, пишет sudostroenie.info.
 
В грейферном режиме на судно загрузили 75 тыс 857 т металлизированных окатышей. Для погрузки использовалось четыре крана: два крана типа "Атлант" с грузоподъемностью 40 т, 1 кран типа "Витязь" (грузоподъемность — 63 т) и портальный кран Liebherr LPS 600 (грузоподъемность — 207 т). 

Отправитель груза — ООО УК "Металлоинвест". 
 
Судно G. P. Zafirakis: Год постройки — 2014;  длина — 295 м; ширина — 46 м ; высота борта — 24,8 м; дедвейт — 179  492 тонн.


 
Фото: ПАО "НМТП"



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