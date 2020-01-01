Новороссийский порт загрузил рекордный по размерам сухогруз / Фото
|09:20 21.01.2020
|Новороссийск
На причале ПАО Новоросийский морской торговый порт был принят и загружен рекордный по размерам сухогруз G. P. Zafirakis.
Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества, пишет sudostroenie.info.
В грейферном режиме на судно загрузили 75 тыс 857 т металлизированных окатышей. Для погрузки использовалось четыре крана: два крана типа "Атлант" с грузоподъемностью 40 т, 1 кран типа "Витязь" (грузоподъемность — 63 т) и портальный кран Liebherr LPS 600 (грузоподъемность — 207 т).
Отправитель груза — ООО УК "Металлоинвест".
Судно G. P. Zafirakis: Год постройки — 2014; длина — 295 м; ширина — 46 м ; высота борта — 24,8 м; дедвейт — 179 492 тонн.
Ще на цю тему:
08:30 24.09.2019
Грузооборот Новороссийского порта с начала 2019 года вырос на 6,7%
Грузооборот Новороссийского порта с начала 2019 года вырос на 6,7%
20:21 16.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% - до 816,5 млн тонн / Детализация
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8% - до 816,5 млн тонн / Детализация
18:43 11.01.2019
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
Грузооборот морских портов России в 2018 году вырос на 3,8%
17:30 24.12.2018
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
Экспорт зерна через порты Краснодарского РФ края за 11 месяцев 2018 года вырос на 22,8% - до свыше 35,5 млн тонн
16:27 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
Грузооборот морских портов за 9 месяцев 2018 года: группа Новороссийский морской торговый порт (-2,3%)
16:09 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порты Азово-Черноморский бассейна
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порты Азово-Черноморский бассейна
15:57 30.11.2018
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Азов (+28%)
Грузооборот морских портов за 10 месяцев 2018 года: порт Азов (+28%)