На причале ПАО Новоросийский морской торговый порт был принят и загружен рекордный по размерам сухогруз G. P. Zafirakis.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества, пишет sudostroenie.info.



В грейферном режиме на судно загрузили 75 тыс 857 т металлизированных окатышей. Для погрузки использовалось четыре крана: два крана типа "Атлант" с грузоподъемностью 40 т, 1 кран типа "Витязь" (грузоподъемность — 63 т) и портальный кран Liebherr LPS 600 (грузоподъемность — 207 т).

Отправитель груза — ООО УК "Металлоинвест".



Судно G. P. Zafirakis: Год постройки — 2014; длина — 295 м; ширина — 46 м ; высота борта — 24,8 м; дедвейт — 179 492 тонн.





Фото: ПАО "НМТП"