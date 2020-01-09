Адвокаты подали возражение на действия судьи в "бахчисарайском деле Хизб ут-Тахрир"

09:00 21.01.2020   Крым

Адвокаты фигурантов второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» подали письменное возражение в канцелярию суда, в котором сообщается, что председательствующий судья Ризван Зубаиров «нарушает кодекс судейской этики, повышает тон, высказывает неуважительное отношение к участникам процесса, а также позицию с обвинительным уклоном». 

Произошло это после заседания Южного военного окружного суда российского Ростова-на-Дону, рассказала адвокат Лиля Гемеджи изданию Крым.Реалии.

«В ходе заседания было заявлено около тридцати возражений. Суд опять снял много вопросов, это уже стандартная для него практика. Подзащитному Назима Шейхмамбетова, Эдему Смаилову суд разрешил задать всего два или три вопроса, остальные вопросы снял. Эмиль Курбединов подал письменное возражение в канцелярию суда», – сказала Гемеджи.

Как сообщил адвокат Айдер Азаматов, «действия председательствующего судьи Зубаирова носят обвинительный уклон».

«Он снял около 60% вопросов свидетелю. В ходе заседаний стороной защиты были отмечены моменты, когда свидетель ждал, пока судья оценит вопрос и решит, будет на него отвечать свидетель или нет. На моей памяти именно председательствующему судье было заявлено четыре отвода. Если я не ошибаюсь, составу суда отводов не заявляли, всех не устраивает только председательствующий судья. Суд ни один из отводов не удовлетворил. Часто судья снимает вопросы в нарушение УПК, не объясняя причину. Также вспоминается случай когда судья удалил из зала суда тестя Марлена Асанова, запретив ему посещать суды – за то, что тот возразил в ответ на неуважительное отношение к себе», – рассказал Азаматов.

Публичных комментариев председательствующего судьи по второму бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир» на данный момент нет. Крым.Реалии готовы предоставить возможность высказать свою позицию всем сторонам судебного процесса.

15 ноября Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе бахчисарайское «дело Хизб ут-Тахрир».

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

​21 мая 2018 года года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому «делу Хизб ут-Тахрир».



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