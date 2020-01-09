ПАО "Крымский содовый завод" (Красноперекопск, Крым) в 2019 году сократило выпуск кальцинированной соды на 20,8% по сравнению с 2018 годом, до 489,7 тыс тонн.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на информацию предприятия.

В том числе завод произвел в прошлом году 336,97 тыс тонн кальцинированной соды марки "А" (высший сорт), это на 13,4% меньше, чем годом ранее.

Сообщается также, что завод выпустил в 2019 году порядка 27,18 тыс. тонн пищевой соды (снижение на 13,1%) и около 25,99 тыс тонн пищевой соли (снижение на 0,1%).

Как сообщалось, в мае прошлого года компания провела "масштабный остановочный ремонт", подобные работы выполнены впервые за 10 лет.

Крымский содовый завод введен в эксплуатацию в 1973 году, его проектная мощность составляет 698 тыс. тонн продукции в год. Предприятие является единственным заводом на юго-западе России по производству кальцинированной технической соды, которая применяется в металлургической, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, электронной промышленности, при производстве стекла, товаров бытового назначения.

Завод выпускает также пищевую соду, пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь, пушонку, дистиллерную жидкость и бытовую химию.

Продукция крымского химзавода реализуется, помимо России, в Индии, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Армении, Египте, Швейцарии, Таджикистане, на Украине и ряде других стран.

По данным компании на сентябрь 2019 года, ее основным акционером является кипрская Dwara Trading Limited (77,4%).