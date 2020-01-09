В оккупированном Крыму Черноморский флот проводит сбор с командирами рот береговых соединений и частей
|08:30 21.01.2020
|Крым
На Черноморском флоте России проходит учебно-методический сбор с командирами рот береговых соединений и частей.
В ходе сбора командиры сдают зачёты по организации планирования и проведения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений, отрабатывают практические навыки самостоятельного выполнения учебно-боевых задач при проведении различных учений, а также при выполнении показных, инструкторско-методических и контрольных занятий, пишет пресс-служба МО России.
Сбор проводятся в два этапа. На первом этапе командиры экзаменационную сессию, в ходе которой комиссией штаба флота будут проверены теоретические знания офицеров. На втором этапе командиры подразделений проведут практические занятия, в том числе по огневой, тактической и специальной подготовке, а также сдадут нормативы по стрельбе и физической подготовленности.
Сбор проходят на полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ.
В мероприятии принимают участие порядка 150 офицеров, ротного звена, занимающих командные должности в воинских частях Черноморского флота, дислоцированных на территории оккупированных Крыма и Севастополя, а так же Краснодарского края.
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