Новая подстанция в Крыму обеспечит электричеством военный городок Черноморского флота РФ

08:00 21.01.2020   Крым

Сотрудники госпредприятия «Крымэнерго» установили уникальную 36-метровую электроопору для работы новой подстанции «Аянская» в Симферопольском районе. 

Об этом Крыминформу сообщила пресс-служба предприятия, пишет Крыминформ.

«Для присоединения новой подстанции 110 кВ «Аянская» к существующей электрической сети ГУП «Крымэнерго» установило уникальную опору высотой 36 метров и весом более 26 тонн. Многогранная конструкция стала оптимальным решением в сложных условиях: плотная застройка, предгорье и русло реки. Такие опоры можно устанавливать при любом рельефе и в любой сейсмической зоне, эксплуатировать в любых гололедно-ветровых районах и при любой температуре. Поверхность опоры позволяет надежно крепить провода — даже если требуется резкое изменение направления ЛЭП», - говорится в сообщении.

Подстанция «Аянская» полностью решит проблему электроснабжения населенных пунктов Добровского сельского поселения, а также обеспечит электроэнергией новые электроустановки военного городка 126 отдельной бригады береговой обороны и 8 артиллерийского полка Черноморского флота РФ.

Стоимость строительства подстанции составила 541 млн рублей. В середине января «Крымэнерго» завершило пусконаладочные работы на объекте. В эксплуатацию ее сдадут в ближайшее время.



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