По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 18 и 19 января прошли следующие мероприятия:

1. 18 января в Ростове-на-Дону командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников вручил Боевое знамя сформированному мотострелковому полку 150-й мотострелковой дивизии, приступившему к плановой боевой учебе с начала нового учебного года 1 декабря 2019 года. Данный полк завершил формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

Всего для воинских частей 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, расположенных в четырех военных городках, в числе которых также Миллеровский, Кадамовский и Кузьминский, в эксплуатацию сдано около 200 зданий и сооружений.

«C 1 декабря 2019 года в составе 150-й мотострелковой дивизии сформирован и приступил к боевой учебе мотострелковый полк. Данная воинская часть является правопреемником 121-го пластунского стрелкового Краснознаменного полка, входившего в состав 1-го Украинского фронта, который участвовал в освобождении городов Польши, Германии и Чехословакии. Военный городок построен с нуля, в кротчайшие сроки, менее чем за год. На сегодняшний день завершено строительство солдатских общежитий, столовой и других объектов инфраструктуры», — сказал генерал-полковник Александр Дворников.

2. 20 января экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили замаскированный командный пункт условного противника, применив управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» и корректируемые авиационные бомбы на полигоне в Волгоградской области.

В ходе учения командный пункт обнаружила группа самолётов-разведчиков Су-24МР, проводя разведку на высоте от 100 до 300 м. Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли удар, поразив полноразмерные мишени боевой техники и инженерные укрепления условного противника.

За время учения было совершено около 20 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 500-килограммовых авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования на дальности от 5 до 10 км.

Бомбометание осуществлялось с высот около 700 м. Среднее радиальное отклонение попавших бомб составило до 5 м при допустимых 15 м. На учение был привлечен весь летный и технический состав авиаполка.

3. Аэромобильные группы мотострелковых подразделений 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе приступили к отработке задач тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой местности.

В ходе учебы на полигонах Кобу-Баши и Серноводский военнослужащие получают навыки тактических действий, актуальных в современных вооруженных конфликтах, в их числе огневое поражение пехоты и легкобронированной техники противника из вертолетов и высадка десанта на различные рельефы местности.

Аэромобильные группы предназначены для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью новых подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку осуществляют приданные ударные вертолеты армейской авиации ЮВО.

Всего в плановых мероприятиях боевой подготовки принимает участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной техники.

4. 21 января военнослужащие Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в Волгоградской области показали новые тренажеры и способы выполнения учебно-боевых задач, которые применяют при подготовке младших специалистов инженерных войск на территории Южного военного округа.

Инженеры продемонстрировали мобильность и возможности плавающего транспортера при необходимости форсирования колесной техники водной преграды.

Данный транспортер предназначен для переправы через водные преграды различной техники: автомобилей, буксируемой артиллерии, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Также плавающие транспортеры можно использовать при проведении спасательных операций во время стихийных бедствий, например, при разливе рек. Экипаж машины состоит из двух человек. В качестве вооружения используется дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

Путепрокладчик БАТ-2 предназначен для выполнения работ по прокладке колонных путей, подготовке и содержанию дорог, в том числе прокладке путей по косогорам, отрывке кюветов, очистке дорог и колонных путей от снега, кустарника, различных обломков и предметов, препятствующих движению, оборудованию съездов в обрывах и крутых местах, засыпке противотанковых рвов, воронок, траншей, канав, рыхлению мерзлых грунтов и грузоподъемных работ.

Проведены практические спуски молодых военных водолазов в специально оборудованном бассейне на глубину до пяти метров в различных видах водолазного снаряжения, в том числе СЛВИ-15, для отработки нормативов по водолазной подготовке, инженерно-технических специальных и инженерно-разведывательных водолазных работ.

5. Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения ЮВО провели тактико-специальное учение в Ростовской области.

Специалисты инженерных подразделений штурма отработали задачи по обнаружению туннелей и ведению в них разведки, а также провели бой в туннеле и захватили штаб условного противника.

Кроме того, военные инженеры провели разведку маршрутов движения войск, обнаружение мин и взрывоопасных предметов с помощью минно-розыскных собак, уничтожение мин на месте с применением современных миноискателей ИМП-С2, ИНВУ-3М «Коршун» и переносного искателя проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ. Задачи по разминированию военнослужащие выполняли в за.щитном костюме ОВР-2.

В тактико-специальном учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения военной и специальной техники.

6. Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани приступили к тактико-специальному учению по ликвидации последствий условного стихийного бедствия.

Контроль обстановки в районе проведения учения с воздуха обеспечивает беспилотная авиация.

Совершив марш более 50 км в назначенный район, военнослужащие провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку и, преодолев зараженный участок местности, развернули полевой лагерь.

На местности военные инженеры выполнили нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий и наведению моста через горную реку Афипс грузоподъемностью до 60 тонн.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, экскаватор одноковшовый войсковой, а также новейший мобильный комплекс разминирования МИКР.

7. Разведчики соединений и воинских частей ЮВО приступили к одиночной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих.

Особенностью сбора разведчиков стало прохождение «входного контроля», условием которого стала успешная сдача зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке.

«Входной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель – узнать начальный уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы разработать индивидуальный подход к их подготовке.

За время занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации условного противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.

В ходе альпинистской подготовки разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.

Завершится сбор разведчиков восхождением на гору Араухох.

8. Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе тактико-специального учения на полигоне Молькино в Краснодарском крае обнаружили подземный командный пункт и ходы сообщений условного противника.

Выполнив прокладку дорог по пересеченной местности с использованием боевой машины разминирования БМР-3МА «Вепрь», штурмовая группа ЮВО на штатной бронетехнике прибыла в назначенный район, где с помощью новейшего геофизического радара «Око-2» провела детальное обследование территории.

Обнаружив сеть ходов и сообщений, военные инженеры передали координаты местности на командный пункт авиации, после чего экипажи боевых вертолетов условно уничтожили цель специальными снарядами.

В тактико-специальном учении приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе БТР-82А и мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

9. В Ставропольском крае с подразделениями связи Южного военного округа проведена тренировка по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения, подчиненных соединений и воинских частей.

Всего было задействовано около 8 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами связи и автоматизации.

В ходе тренировки специалисты выполнили развертывание полевых подвижных пунктов управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

Особое внимание уделялось слаженности работы штабов и пунктов управления в звеньях «командование объединения – соединение», «соединение – подразделение».

При решении поставленных задач применялись радиосредства 6 поколения. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надежную помехозащищенную и скрытую радиосвязь подразделениям общевойсковых объединения.

Также военные связисты обеспечили охрану и оборону полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.