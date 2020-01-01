Спецоперація у Херсоні: фігуранта справи Гандзюк везуть до суду в Києві

19:55 20.01.2020   Украина

Правоохоронці везуть із Херсона до Києва затриманого у ході спецоперації підозрюваного у створенні злочинної організації для обрання йому судом запобіжного заходу.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка у коментарі щодо спецоперації у Херсонській області, передає Укрінформ.

“Особу, яка підозрюється у створенні злочинної організації, затримано, їй повідомлено про підозру, наразі вона доставляється до одного з судів міста Києва для обрання запобіжного заходу”, - сказав Рябошапка.

Також генпрокурор повідомив, що за місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину особі, яка вважається керівником групи осіб, яка напала на активістку Катерину Гандзюк.

При цьому він зазначив, що більшість процесуальних дій у Херсоні в понеділок, 20 січня, проводилася з метою розкриття злочину, пов’язаного з нападом на Гандзюк. Зокрема, слідство цікавлять докази, які б допомогли з’ясувати механізм планування та вчинення цього злочину, додав Рябошапка.

Загалом, за його словами, у ході спецоперації з протидії організованій злочинності в Херсоні було проведено 35 обшуків та оголошено підозру 9 особам. “Мова йде, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякування, побиттям та знищенням майна наших громадян", - сказав Рябошапка.

Крім того, він додав, що протягом відпрацювання Херсонського регіону з метою протидії організованій злочинності було розкрито 2 розбійних напади, а також затримано особу, яка перед тим перебувала в розшуку у зв’язку з вчиненням ще одного злочину. Було вилучено велику кількість готівкових коштів, а також зброю, наголосив генпрокурор.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводять у Херсоні спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Згодом поінформований співрозмовник в Офісі генпрокурора розповів Укрінформу, що у ході спецоперації у Херсоні затримано та оголошено підозру у створенні злочинної організації колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському, який причетний до нападу на Гандзюк.

Павловському інкримінують порушення ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

У цій справі найближчим часом до Печерського райсуду столиці буде спрямоване клопотання про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права на внесення застави.

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали у справі про напад на Гандзюк 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Спочатку Павловському інкримінували організацію нападу на Гандзюк. Згодом, коли обвинувачений уклав угоду зі слідством, його дії перекваліфікували за менш тяжкою статтею - приховування інформації про злочин (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Павловського.

Тим часом у червні 2019 року суд оголосив вироки 5 обвинувачуваним у нападі на Гандзюк. Так, підбурювача й пособника нападу Сергія Торбіна засудили до 6 років 6 місяців, безпосереднього виконавця Микиту Грабчука - до 6 років, помічників Володимира Васяновича та В'ячеслава Вишневського - до 4, а Віктора Горбунова - до 3 років позбавлення волі.

Також у справі про напад на Гандзюк проходить голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер.



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