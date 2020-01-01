Керівництво сімферопольського СІЗО в окупованому Криму порушує право на віросповідання фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова.

Про це повідомив адвокат Ріфат Яхін, передає УНН.

"Зараз його помістили в дуже маленьку камеру. Здійснювати намаз там неможливо, тільки дивлячись на невідгороджений туалет без змиву. Згідно з ісламом - такі умови неприпустимі. Я вважаю такі умови порушенням прав мого підзахисного на віросповідання", - сказав адвокат.

Яхін заявив, що вважає приміщення підзахисного в таких умовах "відповіддю" на його позов до сімферопольського СІЗО.

"Вважаю це так званою "відпрацьовкою" (приміщення арештованого в пригнічуючі і принижуючі людську гідність умови, моральні тортури з боку співробітників СІЗО - прим.). До подачі мого позову, Гафарова тримали в нормальних умовах, в хорошій камері", - пояснив Яхин.

Адвокат також повідомив, що Гафарова вивозили до лікарні імені Семашка на медичне обстеження. Це сталося після подачі позову до суду до сімферопольського СІЗО.

"До арешту Гафаров завжди лікувався в 7 міській лікарні, медсанчастини СІЗО, що прикріплена до цієї лікарні. Я вважаю, що його навмисно вивезли в Семашко, щоб документи, що підтверджують захворювання мого підзахисного, які зберігаються в 7 лікарні, не були доступні", - повідомив Яхін.

Як раніше повідомлялося в УНН, фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО №5 російського Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, адвокат Назім Шейхмамбетов назвав прізвища п’яти заарештованих в анексованому Криму кримських татар, чий стан здоров’я погіршується в умовах СІЗО і хто потребує термінової госпіталізації, серед них Джеміль Гафаров.

Також повідомлялося, що стан здоров’я українського політв’язня Джеміра Гафарова, якого утримують у СІЗО, критично погіршився. Він має проблеми з нирками, кишківником, серцем та вже три тижні постійно кашляє, проте належної медичної допомоги йому не надали.