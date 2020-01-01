Україна обігнала Росію в рейтингу країн з найбільш розвиненими технологіями, – Global Finance
|20:01 20.01.2020
|Украина
Україна посіла 44-те місце з 67-ми у рейтингу найбільш технологічно розвинутих країн, на дві позиції випередивши Росію.
Рейтинг, який складає видання Global Finance було оприлюднено у неділю, повідомляє Голос Америки.
Україна обігнала Росію на два пункти, незважаючи на те, що країна має економіку у 14 разів меншу, зауважили укладачі індексу. "Можливо, це через те, що Україна з давніх часів була центром технологій колишнього Радянського Союзу і тепер вибудовує свою освіту та бізнес-інтереси з метою просування галузі високих технологій", - йдеться в дослідженні.
Росія показала погані результати по всіх показниках, включаючи низький рівень використання смартфонів, та рівень конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, наголошують автори рейтингу.
Рейтинг сформовано на основі чотирьох показників, включаючи кількість інтернет-користувачів по відношенню до загального населення; частка населення, що користується смартфонами; відсоток населення, який користується LTE, а також загальний індекс конкурентоспроможності в сфері цифрових технологій, що визначається на основі відкритості до розробки нових технологій та створення інновацій.
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