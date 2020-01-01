Технологическая отсталость России и санкции не дают решить проблему водоснабжения оккупированного Крыма

19:41 20.01.2020   Крым

В современной России нет технологий, которые позволяют производить современное оборудование по очистке и опреснению воды. Приобрести подобные технологии и оборудование не представляется возможным из-за санкций.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения», передает Флот2017.

«Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды», — заявили в Ассоциации.

В ответ на критику Путина, которая прозвучала 10 января на совещании в Ялте, специалисты «Росассоциации водоснабжения и водоотведения» заявили, что сделано много и даже больше, чем в те времена, когда Крым пользовался Северо-Крымским каналом.

«Сегодня многое делается в Крыму по водоснабжению и водоотведению. Можно вспомнить, что при Украине вода во многих частях полуострова продавалась по расписанию, а сегодня даже с перекрытым Северо-Крымским каналом водоснабжение стало постоянным, без перебоев», — заверили в РАВВ.

Однако это заявление входит в противоречие с заявлением крымских оккупационных властей о состоянии водохранилищ.

Так по информации так называемого «госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма», уже утверждены графики работы водохранилищ на январь-февраль 2020 года. Режимная работа вводится в связи с низкой заполняемостью водохранилищ  — 39%. Т.е. вода будет подаваться по графику! Об этом сообщает РИА Новости Крым. 

«По состоянию на 14 января 2020 года объем наполнения наливных питьевых водохранилищ восточной части Крыма составляет 28,6 миллионов кубометров или 30% от проектного объема. Водохранилища естественного стока заполнены на 39%», — говорится в комментарии так называемого «госкомводхоза». Отметим, что необходимый годовой объем воды для нужд Крыма — 900 миллионов кубометров.

Проблемными районами, по версии так называемого «госкомводхоза», обозначены ЮБК, г. Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и частично в Кировский районы, где источником питьевой воды являются реки.

Напоминаем, специалисты «госкомводхоза» не уверены, они только надеются, что воды в водохранилищах хватит до конца отопительного сезона 2019-2020.



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