Risoil победил в конкурсе на концессию имущества ГП «Херсонский морской торговый порт»

18:01 20.01.2020   Украина

ООО «Рисойл-Херсон» победило в конкурсе на концессию имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).

Об этом "Портам Укаины" сообщил источник в МИУ.

ООО «Рисойл-Херсон» — консорциум ООО «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и Risoil S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.

Как сообщалось раньше, в декабре 2019 года четыре участника подавали заявки и прошли предварительную квалификацию на участие в конкурсе на концессию имущества ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП). Это Busserk Liman Isletme Loj (Турция), ООО «Специальная компания «Морской порт Херсон», ООО «Рисойл-Херсон» и ООО «Укрморпорт»

Напомним, министерство инфраструктуры объявило о проведении конкурсов на концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и ГП «ХМТП» и соответствующего имущества ГП «Администрация морских портов Украины» 12 сентября 2019 года.

ГП «СК «Ольвия» и ГП «ХМТП» являются площадками реализации пилотных проектов концессии в портовой отрасли. Пилотные проекты утверждены Мининфраструктуры 23 июня 2016 года. ТЭО пилотных проектов разработаны консорциумом международных консультантов, сформированным ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы.

Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, продажа и производство растительных масел, торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранение и переработка агропромышленных продуктов. За годы своего развития компания открыла офисы и запустила производство в ряде стран Европейского Союза, Украины и Грузии.

В Украине компания владеет ООО «СП Рисоил Терминал» в порту «Черноморск» (масло- и зерновой комплекс), терминалом по перевалке растительных масел ООО «Рисоил Юг» в морском порту «Южный», ООО «Морской технический центр» (специализируется на оказании комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов), ЧАО «Раздельнянский элеватор» в Одесской области, маслопрессовым заводом ООО «Биоил Универсал Украина». 



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