Туреччина ще не відправляла свої війська до Лівії, в даний час там знаходяться тільки військові радники й інструктори.

Про це повідомив журналістам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час перельоту з Німеччини, передає УНІАН.

«Ми не посилаємо туди військові сили в даний час. Ми просто послали сюди персонал в якості тренерів, інструкторів», - сказав Ердоган, передає NTV.

При цьому турецький президент відзначив присутність у Лівії російської приватної військової компанії «Вагенер».

Напередодні у Берліні відбулася міжнародна конференція з врегулювання конфлікту в Лівії.

За її підсумками було підписано комюніке, в якому були закріплені основні домовленості щодо врегулювання конфлікту.

