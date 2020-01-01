Туреччина не відправляла військових до Лівії, тільки інструкторів - Ердоган
|18:41 20.01.2020
|Турция
Туреччина ще не відправляла свої війська до Лівії, в даний час там знаходяться тільки військові радники й інструктори.
Про це повідомив журналістам президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час перельоту з Німеччини, передає УНІАН.
«Ми не посилаємо туди військові сили в даний час. Ми просто послали сюди персонал в якості тренерів, інструкторів», - сказав Ердоган, передає NTV.
При цьому турецький президент відзначив присутність у Лівії російської приватної військової компанії «Вагенер».
Напередодні у Берліні відбулася міжнародна конференція з врегулювання конфлікту в Лівії.
За її підсумками було підписано комюніке, в якому були закріплені основні домовленості щодо врегулювання конфлікту.
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