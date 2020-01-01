Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и морской тральщик «Железняков» Черноморского флота России провели совместное учение по преодолению минного заграждения.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Крым Информ.

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» форсировал условное минное поле, осуществив проход в коридоре, протраленном экипажем «Железнякова» через минное заграждение.

После преодоления условной минной опасности экипаж «Дмитрия Рогачёва» отработал действия расчетов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.