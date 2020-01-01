Корабли Черноморского флота России провели учение по преодолению минного заграждения
|18:21 20.01.2020
|Крым
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и морской тральщик «Железняков» Черноморского флота России провели совместное учение по преодолению минного заграждения.
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ, передает Крым Информ.
Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» форсировал условное минное поле, осуществив проход в коридоре, протраленном экипажем «Железнякова» через минное заграждение.
После преодоления условной минной опасности экипаж «Дмитрия Рогачёва» отработал действия расчетов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
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