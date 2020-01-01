Оккупированные Крым и Севастополь утвердили "границы" между субъектами
|19:01 20.01.2020
|Крым
Документ об установлении координат границы между субъектами подписали "руководители" оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом сегодня сообщил "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, передает Крым Информ.
«Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем (Аксёновым, главой Крыма) мы документы соответствующие подписали», – сообщил Развожаев во время заседания "правительства" города.
По его словам, в ближайшее время документы "о границе" между субъектами будет направлен на утверждение в "региональные парламенты".
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