Документ об установлении координат границы между субъектами подписали "руководители" оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом сегодня сообщил "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, передает Крым Информ.

«Состоялось утверждение координатной границы между Крымом и Севастополем. С Сергеем Валерьевичем (Аксёновым, главой Крыма) мы документы соответствующие подписали», – сообщил Развожаев во время заседания "правительства" города.

По его словам, в ближайшее время документы "о границе" между субъектами будет направлен на утверждение в "региональные парламенты".