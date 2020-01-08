Президент Росії Володимир Путін вніс проект закону про внесення поправок до конституції РФ на розгляд Держдуми.

Передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону про внесення поправок до Конституції РФ. Представниками президента Росії при розгляді згаданого законопроекту в Державній думі будуть співголови конституційної комісії (Андрій) Клішас, (Павло) Крашенінніков і (Талія) Хабрієва”, — повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Путін 15 січня підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до конституції і затвердив склад її учасників. До групи увійшли 75 політиків, законодавців, вчених і громадських діячів, а її співголовами стали голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, а також директор Інституту законодавства і порівняльного правознавства при уряді РФ Талія Хабрієва.

Проте, в електронній системі забезпечення законодавчої діяльності інформації про це поки немає.

Президент в посланні Федеральним зборам 15 січня запропонував внести ряд поправок до Конституції, в тому числі довірити Держдумі право затвердження кандидатури голови уряду, віце-прем’єрів і федеральних міністрів. Президент також запропонував призначати керівників силових відомств за підсумками консультацій з Радою Федерації. Крім того, Путін заявив про необхідність закріпити пріоритет Основного закону перед міжнародними договорами в російському правовому просторі, а також прописати в Конституції ряд соціальних гарантій.