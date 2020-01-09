У Верховній раді України почали підготовку до проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору, що відбудеться у Києві.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.

“Відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору”, — йдеться у повідомленні.

Так, весняна сесія ПА НАТО має відбутися у період з 22 по 25 травня 2020 року у Києві.

“Апарат Верховної Ради і Верховна Рада України вже розпочали відповідну підготовку. Сподіваюся, що інші структурні підрозділи та відомства долучаться до цього процесу”, — зазначив голова ВР Дмитро Разумков.

У Раді затвердили персональний склад Оргкомітету. Члени Оргкомітету прийняли рішення про утворення Робочої групи з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО.

“Важливо, щоб все було зроблено у визначені строки, якісно і згідно із законодавством”, — зазначив Разумков.

За інформацією ВР, наступне засідання Оргкомітету з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО заплановано на початок березня.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили в цілому проект постанови про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору в Україні.