Спецоперація у Херсоні: провели 30 обшуків й оголосили дев’ять підозр
|17:01 20.01.2020
|Украина
У ході проведення силовиками спецоперації у Херсоні проведено понад 30 обшуків та оголошено підозру 9 особам.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, повідомляє Укрінформ.
“На даний час 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, у ході яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань. Його затримали, поінформували у відомстві.
Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.
Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводять у Херсоні спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Згодом поінформований співрозмовник в Офісі генпрокурора розповів Укрінформу, що у ході спецоперації у Херсоні оголошено підозру у створенні злочинної організації колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському, який причетний до нападу на Гандзюк.
Павловському інкримінують порушення ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).
У цій справі найближчим часом до Печерського райсуду столиці буде спрямоване клопотання про обрання Павловському запобіжного заходу у вигляді арешту без права на внесення застави.
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