Сенцов закликає стати донорами для поранених бійців ООС

16:45 20.01.2020   Украина

Режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов закликав українців здати кров для військовослужбовців, які проходять лікування у Головному військовому госпіталі у Києві.

Про це він написав у Facebook, передає Укрінформ.

"Центр прийому крові Головного військового клінічного госпіталю постійно чекає на нових донорів для наших воїнів. Це просто, недовго та безпечно. Безпечніше, ніж бути на передовій. Приходьте, здайте кров для тих, хто її проливає!" - зазначив він.

 10 січня до Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий госпіталь" доставили 9 поранених українських бійців.

Пізніше, 16 січня, повідомлялося, що реанімаційно-операційним літаком АН-26 "Віта" з Харкова до Головного військового клінічного госпіталю доправлять поранених військових для їх подальшого лікування.



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