Инвестор судостроительного завода "Океан" Капацына обжаловал в суде арест предприятия, наложенный по инициативе ОГПУ

16:01 20.01.2020   Украина

Инвестор Николаевского судостроительного завода "Океан" Василий Капацына обжаловал в судебном порядке арест предприятия, наложенный по инициативе Офиса генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Об этом он сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Сегодня утром я подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева от 13.01.2020, который по ходатайству ОГПУ арестовал "Океан". Настаиваю, что арест незаконный и необоснованный. Прокуроры в очередной раз стали заложниками агентурной спецоперации ФСБ Российской Федерации, не разобравшись поставили под вопрос существование судостроительного завода, который начал свое возрождение", - заявил Капацына.

"В основу ходатайства ОГПУ легла дезинформация, предоставленная в ОГПУ Игорем Игнатовым – человеком, напрямую связанным с российских олигархом Игорем Юсуфовым (экс-членом совета директоров "Газпрома"), последним акционером завода, команда которого практически и довела "Океан" до банкротства. Более того, арест был наложен по делу, открытому в 2014 году по доведению завода до банкротства, к которому я не имею никакого отношения. В аресте не было и нет никакой необходимости и смысла. Вся полученная ОГПУ от Игнатова информация легко опровергается. По факту дезинформации Игнатова, я также обратился в правоохранительные органы с заявлением о подаче заведомо неправдивых ведомостей, что является уголовным преступлением", - уверен инвестор николаевского судостроительного завода "Океан".

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода "Океан" было подписано судьей О. Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ "Океан" в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО "Океан-Судоремонт", под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров "Газпрома"). По итогам "ответственного хранения", с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Как сообщал Hubs, Николаевский судостроительный завод "Океан" был арестован только на основании показаний бывшего помощника экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Оксаны Билозир – Игоря Игнатова, которого ранее задерживали по подозрению в бандитизме, рейдерстве, а также в хищениях. Ранее издание "Цензор" указывало, что Игорь Игнатов может быть причастен к преступной деятельности так называемой организованной преступной группы (ОПГ) "Капитошка": "В 2009 году, его "подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова ("Капитошка") - "известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины".

Кроме этого, как пишут СМИ, к аресту "Океана" при сомнительных обстоятельствах может быть причастен депутат от фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, переписку которого по вопросу завода "Океан" еще в октябре 2019 года зафиксировали журналисты. Переписка содержала упоминания двух наименований: "Океан" и "Сахар". По информации источника издания "НикВести" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), с высокой долей вероятности речь могла идти о Николаевском судостроительном заводе "Океан" и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом "Океан" в Николаеве, благодаря связям в Генпрокуратуре.

Позже связь переписки с судостроительным заводом "Океан" подтвердилась, и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверял журналистов, что руководство политсилы потребует показать скандальную переписку нардепа из "Слуги народа" Вячеслава Медяника с неким абонентом "Саша Яровой", чтобы проверить, нарушал ли тот депутатскую этику, и нет ли в его действиях коррупции.

По факту переписки Медяника Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное дело.

Как писали николаевские журналисты 08.09.2017 тогда помощник нардепа Оксаны Билозир Игорь Игнатов задерживался по делу о завладении и легализации около 40 млн грн средств госпредприятия "Укрхимтрансамиак".

"В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации, подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – заявляли в НАБУ.

Также, по сообщениям СМИ, Игнатов может быть связан с Евгением Анисимовым ("Анисим"), находящемся в розыске.

Нынешний собственник завода "Океан" николаевский бизнесмен Василий Капацына ранее заявлял, что арест имущественного комплекса завода – очередная атака на предприятие олигарха из Российской Федерации Игоря Юсуфова и допустил что это является блестяще проведенной операцией ФСБ РФ.

По словам бизнесмена, ситуация с заводом связана с вопросом нацбезопасности и обороны Украины, поскольку, например, "строить военные корабли сегодня может только "Океан", поэтому на него и идет такая атака".

Также, по его словам, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в заблуждение", а рейдеры руками правоохранителей пытаются заблокировать работу завода, сорвав планы Украины по восстановлению Военно-морского флота.



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